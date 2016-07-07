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بالفيديو.. أطفال يتحرشون لفظيا بالفتيات داخل حديقة الأمل بالمحلة

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بالفيديو.. أطفال يتحرشون لفظيا بالفتيات داخل حديقة الأمل بالمحلة بالفيديو.. أطفال يتحرشون لفظيا بالفتيات داخل حديقة الأمل بالمحلة
ورصدت كاميرا "اليوم السابع" معاكسة عدد من الشباب والأطفال للفتيات، بحديقة الأمل بمنطقة منشية البكرى، ثان المحلة، بمحافظة الغربية، ما أثار تحفظ العائلات المتواجدة داخل الحديقة، وسط غياب أمن الحديقة، وذلك فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وأقبل عدد كبير من الزائرين على الاستمتاع بالألعاب الموجودة بالحديقة، وتجمع الأطفال داخل المكان المخصص للأراجيح لقضاء أوقاتهم وسط فرحة ذويهم.


>أطفال يتحرشون لفظيا بالفتيات داخل حديقة الأمل... by youm7


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مصر 365

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