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للمرة الأولى..أمريكا تفرض عقوبات على الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونج أون»

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للمرة الأولى..أمريكا تفرض عقوبات على الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونج أون» للمرة الأولى..أمريكا تفرض عقوبات على الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونج أون»

الزعيم الكوري الشمالي- أرشيفية

للمرة الأولى فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، عقوبات على الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونج أون” بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبحسب “إيه بي سي نيوز” الأمريكية وضعت وزارة الخارجية الأمريكية الزعيم الكوري الشمالي و 10 أشخاص آخرين من كوريا الشمالية في قائمة العقوبات الأمريكية.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية “تحت حكم كيم جونج أون، تواصل كوريا الشمالية تعريض الملايين من سكانها لمشاق وقسوة لا تحتمل، بما في ذلك الاعدامات العشوائية والاعمال الشاقة القسرية والتعذيب.”

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “جون كيربي” في بيان اليوم إن حكومة كوريا الشمالية مستمرة في ارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري و الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسخرة و التعذيب، موضحة أنه تم احتجاز ما يقدر ب 80،000 إلى 120،000 شخصًا في معسكرات الاعتقال.

 

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أونا

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