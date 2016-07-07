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إحصائية..أكثر الدول تعرضًا لهجمات أسماك القرش منذ عام1900..أمريكا في المركز الأول

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أرشيفية

أرشيفية

نشرت صحيفة التليجراف البريطانية في أغسطس من عام 2015 إحصائية حول الهجمات التي شهدتها الشواطئ الأوروبية من قبل أسماك القرش منذ عام 1900 وحتى الآن.

وجاءت إيطاليا التي تقع شواطئها في حوض البحر المتوسط في المركز الأول حيث شهدت 50 هجومًا بينها 11 هجومًا خطيرًا، تلتها بريطانيا في المركز الثاني ب38 هجومًا ليس من بينها أي هجمات خطيرة.

بينما جاءت إسبانيا في المركز الثالث بـ33 هجومًا تليها كرواتيا بـ25 هجومًا.

وتشير الإحصائية ذاتها إلى أن الولايات المتحدة هي أكثر الدول تعرضَا لهجمات أسماك القرش على شواطئها منذ العام 1900 حيث شهدت 1999 هجومًا، تليها أستراليا بـ1237 هجومًا.

 

 

 

إحصائية

إحصائية

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