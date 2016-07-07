من "سيِّدتي نت" 3 هدايا مقترحة للرجل

الرياض - خلود أحمد

تقف العديد من السيدات في حيرة عند اختيار الهديّة المناسبة للرجل مهما كانت المناسبة للأب أو للأخ أو حتى للزوج، ويلجأن غالباً للخيارات الواضحة بين الأجهزة الإلكترونيّة والعطور، ولكننا في هذا الموضوع قررنا أن نقدّم لك خيارات متعددة تمثّل هدايا مثالية للرجل المميّز في حياتك، ومنها:

• الحقائب والمحافظ

عند اختيار الحقيبة لتهديها للرجل احرصي على أن تكون مناسبة لاحتياجاته، فالرجل الرياضي يحتاج إلى حقيبة رياضيّة عملية، ورجل الأعمال يحتاج إلى حقيبة يحمل فيها مستلزمات العمل، كما يفضّل غالباً أن تلتزمي بالألوان الكلاسيكية إن كنت غير ملمّة بألوانه المفضلة أو الأنسب له.

• الإكسسوارات

يمكن أن تمثّل الإكسسوارات خياراً مثالياً لهدايا الرجل، فالشال أو القبعة أو النظارة الشمسيّة أو حتى الأساور الجلديّة يمكن أن تضفي طابعاً عصريّاً على إطلالة كل رجل.

• الملابس والمعاطف

نقطتان عليك الانتباه لهما عند اختيار الملابس كهديّة للرجل: الأولى هي اختيار ما يمكن أن يناسب ذوقه وإطلالته هو وأن لا تعتمدي عل ذوقك الخاص في الاختيار، والثانية هي اختيار المقاس المناسب، ولعل هذه النقطة هي الأهم، ويمكنك دائماً الاحتفاظ بالإيصال بدون وجود السعر ليتمكّن من استبداله إن لم توفقي في الاختيار.

شاهدي معنا في الصور بعض الاختيارات الأنيقة لهدايا الرجل وشاركينا برأيك.