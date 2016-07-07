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ختام أسبوع الموضة في باريس فن، وابداع!

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الخميس 07-07-2016 16:01

لقد مر أسبوع الموضة في باريس للـ "هوت كوتور" Haute Couture لموسم خريف وشتاء 2016-2017 بسرعة كبيرة، وذلك بسبب الكم الهائل من الابداعات التي شاهدناها خلال هذه الأيام القليلة، وختام الأسبوع كان مسك مع ماقدمته دور الأزياء العالمية من مجموعات مُبهرة.
حيث أن بداية اليوم الأخير كانت مع دار "ايلي صعب" Elie Saab الذي قدم مجموعة من أجمل مجموعاته حتى الآن، حيث خرج بها عن نفسه قليلاً وعن ما كان يقدمه عادة، من دون أن يخسر هويته الأصلية، فبدت المجموعة التي استوحاها من مدينة نيويورك رائعة بالفعل.
وبعدها كانت مجموعة المبدع "جان بول غوتييه" Jean Paul Gaultier والتي كالعادة كانت غنية، ومبتكرة فيها الكثير من التفاصيل التي وضّحت مرة أُخرى حرفة الدار، وأسلوبه الرائع الذي يجمع بين العصرية وبين الكلاسيكية الساحرة.
ومن ثم تابعنا عرض "زهير مراد" Zuhair Murad الذي بدا مُدهشاً أيضاً، في مجموعة استوحيت من الغرب الأمريكي، كما من أزياء راقصات الفلامنكو، فكانت النتيجة مجموعة متميزة شابهت كثيراً أسلوبه المعتاد لكن مع لمسات من الابتكار والابداع التي أعطت التصاميم بعداً جديداً.
وفي ختام اليوم قدمت دار "فالنتينو" Valentino مجموعتها الجديدة والتي بها أعادتنا عبر التاريخ الى أزمنة قديمة، والى حياة الأميرات في القصور، من خلال تصاميم فخمة، حالمة، ومُبهرة في الوقت عينه.
كما أن دار "جيفنشي" Givenchy قدمت عرض صغير لمجموعتها الخاصة بالـ "هوت كوتور" Haute Couture، وقد ضمت المجموعة 13 قطعة قامت بعرضها أشهر عارضات الأزياء العالميات، قد بدت المجموعة هادئة، تنوعت ألوانها بين الأسود، الأبيض، الأخضر، مع لمسات من الفضي.
هذا ما حمله لنا آخر يوم من أيام أسبوع الموضة في باريس، سنتركك الآن مع الصور لتشاهدي المزيد من التفاصيل.

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سيدتي