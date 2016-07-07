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صور..إعدام 30 كيلو أغذية فاسدة ببني سويف‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان

تمكنت حملة من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ببني سويف، برئاسة وجيه صادق مراقب أغذية بالمديرية، ومحمد علي مراقب صحة البندر وعدد من معاونيهم، اليوم الخميس، بالإشتراك مع مكتب أهناسيا، من سحب عدد 9 عينات أغذية مختلفة بدائرة مركز إهناسيا بالإضافة إلي إعدام 30 كجم اغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي”فاسدة” .

كما تمكنت الحملة، من تحرير 4 محاضر جنحة صحية، لعدم مراعاة الاشتراطات الصحية في عرض وبيع المواد الغذائية، بجانب تحرير محضرين لغلق 2 منشأة غذائية، لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

 

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