حرب الإيرادات تشتعل بين أفلام عيد الفطر

كتب: هاني صابر

> بدأت الحرب تشتعل فعليًا بين منتجي الأفلام السينمائية التي تنافس في عيد الفطر، بمجرد عرض أول يوم لأفلامهم بدور العرض السينمائي، حيث يتصارع علي هذه الحرب 6 أفلام ، وتحاول بعض الجهات المنتجة لهذه الأفلام ، أن تنشر أخبارًا دون التاكد من صحتها بتحقيق فيلمها لايرادات عالية وهو ما قد يكون أمرًا غير صحيحًا ، ونستعرض الافلام المنافسة بالموسم في التقريرالتالي …

فيلم “بارتي في حارتي”

تنافس الراقصة الاستعراضية دينا، بفيلم “بارتي في حارتي”، وهو فيلم غنائي تدور أحداثه في إطار كوميدي، في إحدى الحارات الشعبية، حيث أحد سكانها “محمد لطفي”، يمتلك قدرات خارقة، ورثها من والده أيرون مان ، ويشارك في بطولته النجم محمد لطفي ودينا والمطربة الشعبية أمينة ورانيا الملاح .

فيلم “أبو شنب”

تنافس النجمة ياسمين عبد العزيز، بفيلم”أبو شنب”، وتدور أحداث قصته حول ضابط بالشرطة النسائية وتجسد دورها “ياسمين عبدالعزيز”، تتعرض لتحرش جنسي، وتصمم من بعدها على المقاومة والتصدي لظاهرة التحرش، بعد تكرار هذه الجرائم، وتتولى “عصمت” الشخصية التي تلعبها ياسمين عبد العزيز، مسئولية ضبط المتحرشين، لكنها تتعرض لعملية سرقة بالإكراه، واختطاف بعض الأطفال من قبل فتاة أجنبية تلعب دورها “سارة نخلة”،إلا أنها تموت في نهاية الفيلم من خلال رصاصة “ظافر العابدين “.

الفيلم يشارك في بطولته بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، ومن تأليف خالد جلال، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

فيلم “من 30 سنة”

> وينافس فيلم “من 30 سنة”، بموسم عيد الفطر السينمائي ، ويعتمد علي التوليفة العديدة من الفنانين النجوم في الدراما ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والتشويق، ويتطرق إلى عالم تجارة السلاح .

ويشارك في بطوله الفيلم، النجم أحمد السقا والنجمة منى زكي، ورجاء الجداوي وشريف منير، ونور، وميرفت أمين، وصلاح عبدالله، وأحمد فهمى وأحمد فؤاد سليم، ورجاء الجداوي، وسليمان عيد، ومحمود البزاوي، وجميلة عوض، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، ومن إخراج عمرو عرفة.

فيلم “عسل أبيض”

ينافس الفنان سامح حسين، في موسم عيد الفطر بفيلم”عسل أبيض”، الذي يحاول التركيز في أعماله السينمائية الأخيرة علي إستهداف الاطفال .

> تدور أحداثه حول طفل رضيع، يعيش فى قصر كبير مع أبويه الثريين اللذين يستعدان لإظهاره للمجتمع على صفحات الجرائد، لكن لسوء الحظ يتظاهر3 مجرمين بأنهم مصورون تابعون للجريدة، يحاولون اختطاف الطفل وطلب فدية كبيرة من أهله.

> وينجح المجرمون الثلاثة في اختطاف الطفل والهروب به من قصر والديه، ويعتقد اللصوص الثلاثة بأن أصعب خطوات الجريمة تمت بنجاح، إلا أن الطفل ينجح فى الهروب من اللصوص عدة مرات، معتمدا على الصور المتكونة فى خياله من كتاب المغامرات، الذى كان يحب أن يسمع حكاياته من مربيته كل يوم، ويعطى للصوص دروسا قاسية، وفي النهاية تستطيع الشرطة القبض على اللصوص وتعيد الطفل لوالديه.

الفيلم بطولة سامح حسين، ميريهان حسين، أحمد حلاوة، بيومى فؤاد، أحمد راتب، وسليمان عيد، ومن تأليف محسن رزق، ومن إنتاج شركة “فيلم أوف إيجيبت” للمنتج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط، ومن إخراج حسام الجوهرى.

فيلم “جحيم في الهند”

> ينافس الفنان محمد عادل إمام، بفيلم”جحيم في الهند”، أمام أفلام كبيرة بنفس الموسم لنجوم بالسينما .

تدور قصته في إطار كوميدي، الذي يحتوي علي العديد من المواقف الضاحكة طوال احداث العمل السينمائي، الذي كان يحمل اسم “كايرو كاتي كوت” سابقا وتم تغيير إسمه.

الفيلم يشارك في بطولته محمد عادل إمام وياسمين صبري وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وعدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج معتز التوني.

فيلم ” 30 يوم في العز”

اعتمد منتجي فيلم”30 يوم في العز” في دعاياه علي الراقصة الأرمينية صافيناز، لتتصدر بوستر الفيلم مع ابطاله ، لمحاول إجتذاب الجمهور وخاصة الشباب لدخول الفيلم ، واللعب علي هذه فئة عمرية معينة لتحقيق الإيرادات .

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى غنائى حول قصة حب بين فتاة وشاب فى الحارة وتقع بينهما خلافات ما ينتج عنها مواقف كوميدية، بالإضافة للاستعراضات الغنائية التى تجمع سعد الصغير بمحمود الليثى والراقصة صوفينار وباقى أبطال العمل .

الفيلم بطولة نيرمين ماهر، أحمد فلوكس، محمود الليثى، والمطرب سعد الصغير، وإخراج هانى حمدى، وإنتاج أحمد السبكى، وتأليف سيد السبكى.