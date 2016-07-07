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شعبة الذهب: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

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شعبة الذهب: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا شعبة الذهب: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

أرشيفية

قال رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وصفي واصف، إن نتائج استفتاء خروج لندن من منظومة الاتحاد الأوروبي، تسبب في ارتفاع الذهب عالميًا إلى مستوى لم يصل إليه منذ 10 سنوات.

وأضاف واصف خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي حسن فودة، أنّ الدول الأوروبية التي لوحت بالخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي، أدت إلى عدم استقرار الأوضاع، وارتفاع أسعار الذهب بشكل غير طبيعي، قائلًا: “الاتحاد الأوروبي قائم على أربع دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، وخروج أي دولة منهم يعني ضعف الاتحاد”.

وأوضح واصف أن أسعار الذهب في وصلت إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ الدولة، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من كساد ليس له حدود.

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