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الاتحاد الإفريقي يضع جدولًا زمنيًا لسحب قواته من الصومال

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الاتحاد الإفريقي يضع جدولًا زمنيًا لسحب قواته من الصومال الاتحاد الإفريقي يضع جدولًا زمنيًا لسحب قواته من الصومال

أرشيفية

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، جدولًا زمنيًا لسحب قواته المنتشرة في الصومال، على أن يبدأ ذلك في أكتوبر 2018.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” فقد جاء إعلان المنظمة الإفريقية عقب مداولات اللقاء الـ60 لمجلس الأمن السلام المنبثق من المنظمة، وجرى تخصيصه للأوضاع في الصومال، ونشر الجدول على الموقع الخاص بالمجلس.

وحسب الجدول، فإنه جرى تمديد عمل قوة “أميصوم” في الصومال حتى 2018، لكن ستبقى هناك بعض القوات عامين إضافيين، قبل أن تنقل صلاحياتها إلى الجيش الصومالي بحلول ديسمبر 2020، وفق وكالة “فرانس برس”.

وقال المجلس إن الجدول الزمني “يشدد على أن تحقق قوو أميصوم والقوات الصومالية مكاسب وتستعيد الأراضي بحلول 2018″.

ويبلغ عدد القوات الإفريقية في الصومال 22 ألفًا، وهي منتشرة في البلاد منذ عام 2007، لمحاربة حركة الشباب الإرهابية، واستطاعت القوة الإفريقية طرد الحركة المتطرفة خارج مقديشو ومعظم معاقلها.

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