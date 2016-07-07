أضرار لا تعرفها للاستخدام المفرط للموبايل.. يضعف السمع ويرهق الجسد

انتشرت فى الآونة الأخيرة الهواتف الذكية ذات الشاشة التى تعمل باللمس مضاف إليها التطبيقات ووسائل الإعلام الاجتماعية كـ"الواتس آب وفيس بوك" الذين أصبحا الشغل الشاغل للناس فى جميع أنحاء العالم.

لكن كثير من هؤلاء الأشخاص يستخدمون هذه الأجهزة المحمولة بإفراط، وهذا له تأثير ضار على صحتهم العامة.

ووفقاً للموقع الطبى العالمى "Top10Homeremedies"، هناك بعض المشاكل التى يسببها الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة، وتشمل:

1- يؤثر على الصحة الإنجابية

>إشعاع الهاتف المحمول له تأثير سلبى على الصحة الإنجابية، خاصة فى الرجال، حيث إن الأشعة الضارة المنبعثة من الهواتف المحمولة يمكن أن تؤدى إلى تباطؤ أو تلف الحيوانات المنوية وانخفاض عددها.

وأشارت دراسة أجريت عام 2007 نشرت فى مجلة الطب الحيوى إلى أن الإفراط فى استخدام الهاتف الخلوى يلعب دورا فى رفع فرص الإصابة بالعقم عند الذكور.

2- يرفع من فرص الإصابة بالإجهاد

>إذا كان لديك عادة التحقق من هاتفك المحمول كل بضع دقائق، فإنه يمكن أن يكون هذا السبب وراء زيادة مستوى الإجهاد، بالإضافة إلى زيادة مستويات التوتر الناتج عن الرنين المستمر واهتزاز التنبيهات والتذكير.

وأكدت دراسة أجريت عام 2011 نشرت فى مجلة "BMC" العالمية، أن الاستخدام المكثف للهواتف النقالة يمكن أن يسبب اضطرابات النوم وأعراض الاكتئاب.

3- يسبب ضعف السمع

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>الأشعة الضارة المنبعثة من الهواتف المحمولة يمكن أن تضر الأنسجة الحساسة الموجودة فى الأذن الداخلية، الذى يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع خطر الإصابة بفقدان السمع، وفقاً لدراسة حديثة نشرت فى المجلة الهندية للطب عام 2014.

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