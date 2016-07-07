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نائب برلمانى يدشن هاشتاج "حلم مطار كفر الشيخ" على فيس بوك

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نائب برلمانى يدشن هاشتاج "حلم مطار كفر الشيخ" على فيس بوك نائب برلمانى يدشن هاشتاج "حلم مطار كفر الشيخ" على فيس بوك
دشن اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ هاش تاج "#حلم – مطار كفر الشيخ" على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك، وطالب أهالى كفر الشيخ المشاركة فى الهاش تاج، للمطالبة بإنشاء المطار للمساهمة فى تصدير الإنتاج السمكى والزراعى للمحافظة.

قال اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ، خلال تصريح له، اليوم الخميس، إنه يطالب بإنشاء مطار بكفر الشيخ، للمساهمة فى تصدير الإنتاج السمكى والزراعى للمحافظة، إضافة لتصدير كل المنتجات التى تنتجها المحافظة التى تشتهر بها، وليسهل لأهالى محافظات الدلتا السفر لجميع الدول العربية والأوربية، خاصة أن منطقة الدلتا لا توجد بها مطارات.

وأضاف الجندى، ليس من المعقول أن تطل محافظة كفر الشيخ على 118 كيلو على سواحل البحر المتوسط، وبها الطريق الدولى الساحلى الذى يخدم خمس محافظات، وتضم آلاف الأفدنة غير المستغلة، إضافة لافتتاح الرئيس مشروع الاستزراع السمكى فى أغسطس القادم، ولا يكون هناك مطار لتصدير تلك الأسماك التى ستنتجها المزرعة، خاصة النادرة منها، لذا أطالب بإنشاء مطار بكفر الشيخ.


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