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محافظة الإسكندرية تنهي أعمال الإنارة بشوارعها المختلفة

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محافظة الإسكندرية تنهي أعمال الإنارة بشوارعها المختلفة محافظة الإسكندرية تنهي أعمال الإنارة بشوارعها المختلفة
قامت محافظة الإسكندرية بأعمال إنارة وتركيب أعمدة جديدة وصيانة الأعمدة بشوارع المحافظة المختلفة في جميع نطاق أحياءها، ففي نطاق حي منتزة ثان تم صيانة جميع كشافات إنارة شارع النبوي المهندس ومساكن الحرمين ومساكن الزهور، وفي نطاق حي المنتزة أول قام قطاع إلاضاءة بصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بشارع 1 وشارع 2 وشارع 3 بالجزيرة الخضراء بسيدي بشر قبلي وكذلك شارع مصطفي كامل أمام منطقة الرأس السوداء.

وأشارت المحافظة في بيان لها الى ان حى العجمي قام بإنارة شوارع النزيه قبل فضة والحجاز من شارع الحي، كما قامت شركة الكهرباء وحي الجمرك بأعمال صيانة كشافات شارع البستاني وشارع مولاي محمد، ويبدأ حي وسط بزرع 50 عامود إنارة بشارع بورسعيد بدءا من محطة الشبان المسلمين بالشاطبي وحتي منطقة كامب شيزار وذلك بناءا على موافقة المحافظ بعد توقف أعمال الإنارة بهذه المنطقة الحيوية منذ سنوات.

وقدم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الشكر المهندس أحمد الغمري رئيس شركة كهرباء الإسكندرية وجميع العاملين بالشركة وإدارة الورش المركزية ، على الجهد المبذول في تنفيذ خطة المحافظة في الإنارة لجميع شوارع الإسكندرية والانتهاء من الجزء الأكبر منها قبل إجازة عيد الفطر المبارك وذلك رغم ضعف الإمكانيات وكثرة الاعطال ، مقدما التحية لكل من ساهم لجعل مدينة الإسكندرية جميلة متلألئة بالضياء

يذكر أن محافظ الإسكندرية قد وجه جميع الأجهزة والأحياء بتكثيف العمل في إنارة جميع شوارع المحافظة وسرعة الانتهاء من زرع وتركيب الأعمدة الجديدة بدلا من الأعمدة الناقصة علي وتغيير التالفة، بالإضافة إلى سرعة تغير الكابلات الكهربائية التي أتلفها الصدأ والبارومة والتي تهدد الشارع وحركة المارة، وذلك في إطار العمل لعودة الإسكندرية لمكانتها عاصمة للجمال متلألئة بالضياء.


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