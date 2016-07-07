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حملة لرفع وإزالة التعديات على مساحة 100 فدان بالعاشر من رمضان

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حملة لرفع وإزالة التعديات على مساحة 100 فدان بالعاشر من رمضان حملة لرفع وإزالة التعديات على مساحة 100 فدان بالعاشر من رمضان
قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك على رأس حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الأسوار والمبانى المخالفة التى أقيمت بالتعدي على مساحة إجمالية 100 فدان من الأراضي المخصصة للزراعة بمنطقة جمعية العاشر من رمضان بزمام قرية الفردان وباستخدام آليات ومعدات مجلس المدينة وأسفرت نتائج الحملة عن رفع وإزالة جميع التعديات الواقعة على تلك المساحات.

رافقة خلالها الأمير أبوزيد السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمود ماهر نائب مدير أمن الاسماعيلية وعلى رجب رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومحمود الصورى رئيس الوحدة المحلية لقرية الفردان والدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأكد المحافظ على أنه سوف يستمر فى تنفيذ تلك الحملات بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها حتى يتم القضاء تماما على أي شكل من أشكال التعديات وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتصدي بكل حسم والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتأكيداته بشأن تكثيف أعمال حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف القطاعات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.


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