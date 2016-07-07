بالصور.. 80% نسبة الإقبال على فنادق العين السخنة فى عيد الفطر

قال طارق أبوعدس، رئيس نقابة العاملين بالمنشآت السياحية بالعين السخنة فى السويس، إن نسبة إشغال الغرف الفندقية وصلت إلى 80 % خلال إجازة عيد الفطر.

وأكد أبوعدس، أن شرطة السياحة تكثف مرورها هذه الأيام على القرى السياحية، للتأكيد على الخطط الأمنية، والتأمين للقرى، موضحا أن نسبة الإقبال 80% بـ 11 من الفنادق الموجودة بالعين السخنة فى السويس.

وفى سياق متصل، شهدت شواطئ العين السخنة إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين أبحروا فى مياه الخليج بالعين السخنة، متحدين أى تواجد للقرش ماكو.

وأكد خالد شاذلى، مدير أحد شواطئ العين السخنة، أن المواطنين استخدموا الألعاب المائية ولا يوجد أى تهديد وبالفعل الجميع انتصر على الخوف واستمتعوا بالعيد.

وتمتد شواطئ السخنة لمسافة 80 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر بدءاً من الحدود الجنوبية لرأس الأدبية شمالا وحتى رأس الزعفرانة جنوبا، وتتميز منطقة العين السخنة بواجهة سياحية تستطيع جذب المصريين والسياح من شتى أنحاء العالم، خاصة أنها نموذج سياحى فريد من حيث الطبيعة الخلابة والشمس الدافئة طوال العام وجبالها الشاهقة الرائعة والعيون الكبريتية التى تعالج الكثير من الأمراض.



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العين السخنة



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الغروب بالعين السخنة



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زحام السيارات بالعين السخنة



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شواطئ السويس



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إقبال المواطنين على الشواطئ

- بالصور.. شواطئ السخنة تتحدى القرش "ماكو" وتستقبل المواطنين