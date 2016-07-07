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"داعش" ينشر فيديو دعائيا عن عملياته الإرهابية وهيكله الداخلى

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"داعش" ينشر فيديو دعائيا عن عملياته الإرهابية وهيكله الداخلى "داعش" ينشر فيديو دعائيا عن عملياته الإرهابية وهيكله الداخلى
أطلق تنظيم داعش حديث باللغة الإنجليزية يكشف بدقة عن تفاصيل التنظيم والتسلسل الهرمى للخلافة، فى عرض تقديمى لمدة 15 دقيقة بعنوان "بنية دولة الخلافة".

ووفقا لما نشره موقع ibtimes البريطانى فقد ظهرت فى شريط الفيديو الذى نشرته Al Furqan قسم الإعلام بداعش، ويروى الفيديو رجل يتحدث الإنجليزية بطلاقة، ويظهر فى شريط الفيديو لقطات لبعض المعارك التى قامت بها داعش، مع تعليق يؤكد انتصاراتهم ونجاحهم فى تحقيق أهدافهم، بالإضافة إلى ظهور صورة أبو بكر البغدادى.

وفى الفيديو تقول الجماعة الإرهابية لديها 35 منطقة، منها 19 داخل سوريا والعراق، و16 خارجها فى أماكن مثل أفغانستان واليمن والسعودية وليبيا، كما أنه يعطى تفسيرات مفصلة عن وزاراتهم الصحة والتعليم والمساجد وقوات الشرطة الإسلامية، والزراعة، وغيرها.

واستمر الفيديو فى شرح الهيكل التنظيمى داخل التنظيم التى تتكون كما يلى:

*الخليفة


>أو الزعيم وهو أبو بكر البغدادى، ويعمل على نشر الدين والدفاع عن الوطن وإعداد الجيوش وفرض الالتزامات على الناس ووضع التشريعات والمسئوليات.

*مجلس الشوري

يعمل على حمل الناس على الالتزام بأحكام الشرع، وإقامة الدين، وتطبيق الحدود، وتجهيز الجيش.

*اللجنة المفوضة

وهى لجنة تتكون من أنصار الخليفة، الذين يساعدونه فى إدارة الخلافة، مع ثلاثة فروع هى:

**الولايات: وهم الذين يساعدون فى الحكم.


>

**الدواوين: المشرفين على وسائل الإعلان والخزانة والتعليم.


>

**المكاتب والهيئات: التى تشرف المهاجرين والشئون العامة.

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