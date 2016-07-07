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مقتل عامل فى حريق قرب منشأة نفط يمنية

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مقتل عامل فى حريق قرب منشأة نفط يمنية مقتل عامل فى حريق قرب منشأة نفط يمنية
قالت وسائل إعلام رسمية ومسؤول محلى إن حريقا شب فى منشأة محلية لتخزين الغاز بمحافظة مأرب اليمنية اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل عامل وإصابات خطيرة بأربعة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ عن مسؤول يمنى قوله إن رجال الإطفاء نجحوا فى إخماد الحريق الناجم عن عطل كهربائى وقع قرب مجمع صافر النفطى فى مأرب على بعد نحو 150 كيلومترا شرقى العاصمة صنعاء.

وتنقل قوات التحالف الذى تقوده لمحاربة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة تعزيزات عن طريق الجو إلى مطار صغير فى بلدة صافر.

ويقع فى مأرب معظم حقول النفط والغاز اليمنية وهى منذ فترة طويلة ساحة قتال بين فصائل من بينها رجال القبائل المحلية وتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وإسلاميون آخرون والقوات الحكومية.
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مصر 365

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