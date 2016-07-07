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مكياج دخاني للعيون البنية مع التوربان

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الخميس 07-07-2016 18:11

هل تحلمين بمكياج مميّز مناسب لإطلالة التوربان، ويناسب عيونك البنيّة، ويظهر نظرتك المتألقة برقيّ؟ هل أنت من ذوات السحنة العربية، وتمتلكين إطلالة شرقية مميّزة؟ ننصحك بإظهار جمالك العربيّ الأصيل من خلال هذا المكياج الدخاني المميّز.

ولهذه الإطلالة تحتاجين إلى :
-أساس للوجه بلون طبيعي قريب من لون بشرتك.
- قلم كحل أسود .
-أيلاينر أسود ب.
-بودرة شفافة للجفنين.
-ظلال زهري مائل للبني .
ظلال عيون أسود .
-بودرة خدود زهرية اللون.
-أحمر شفاه من تدرجات اللون الطبيعي.
تطبيق المكياج :
2- استخدمي كريم التصحيح على وجهك ورقبتك، بشكل متساوٍ وبلون يليق بلون بشرتك.
3- طبّقي ظلال العيون الزهري من القسم الداخلي من الجفن العلوي، ثمّ الأسود على الزاوية الخارجية، لتحصلي على الطلّة الدخانية.
4- القليل من البودرة الشفافة على جفنيك العلويَّين، وتحت حاجبيك، ما سيُضفي على العين إطلالة مميزة.
5- طبّقي الأيلاينر برسمة العين المفتوحة.
6- أضيفي الكحل الأسود من بداية خط العين، على الجفن السفلي، وحتى نهايته، لرسم أسفل العين، ثمّ كرّري العملية نفسها بالأيلانر.
7- لا تنسي الماسكرا فهي تمنح العين جمالاً مميزاً.

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سيدتي

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