الشوفان واللوز والبرتقال.. 3 أطعمة تزيد إفراز لبن الأم

الرضاعة الطبيعية واحدة من أفضل الهدايا التى تعطيها الأم الجديدة لطفلها حديث الولادة، حيث إن حليب الأم مغذٍ للغاية ويتميز بالتوازن الأمثل من الدهون والسكر والماء والبروتين، وكل هذه العناصر الغذائية ضرورية لنمو الجنين الجسدية والعقلية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى "Top10Homeremedies"، عن 3 أطعمة بخلاف الحلبة تعزز لبن الأم أثناء الرضاعة، وتشمل:

1- الشوفان

دقيق الشوفان يمكن أن يساعد فى تحفيز حليب الثدى، حيث إنه يحفز إنتاج "الأوكسيتوسين"، وهو الهرمون الذى يساعد على عملية الترابط بين الطفل والحليب.

ويساعد أيضا على منع فقر الدم أو الأنيميا، وهو أمر شائع فى الامهات الجديدة.

2- اللوز

اللوز وغيرها من المكسرات مثل الجوز والكاجو، تعتبر أفضل أغذية للأمهات المرضعات، حيث إنها غنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التى تعتبر مهمة للمحافظة على الصحة العامة للأم وكذلك الطفل حديث الولادة.

كما أنها تعتبر مصدرا جيدا للكالسيوم غير الألبان، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدهون غير المشبعة الاحادية فى اللوز تزيد من ثراء حليب الثدى، لذلك ينصح بتناول 5 أو 6 ثمرات من اللوز يومياً.

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>3- البرتقال

يحتوى البرتقال على نسبة مرتفعة من فيتامين C المهم لإمدادات حليب الثدى، حيث أشارت دراسة أجريت فى 2002 ونشرت فى نشرة الغذاء والتغذية أن فيتامين C يعزز المناعة، لكن تجنبى شرب الكثير من عصير البرتقال، وحامض الستريك لإنه يمكن أن يجعل طفلك يصاب بزيادة الروائح أو الغازات.

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>4- الحلبة

الحلبة تعمل بمثابة مدر اللبن ممتازة لتحفيز إفراز حليب الثدى، كما أنها تحتوى على الكولين الذى يضمن التنمية السليمة للأطفال حديثى الولادة.

وبالإضافة إلى ذلك هذه العشبة تحتوى على كمية مرتفعة من الحديد، والألياف والكالسيوم، والفيتامينات والمعادن.

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