لو محتار بين المكسرات.. 10 حقائق علمية ترجح كفة الفستق

مع المذاق الرائع والمميز لكل نوع من المكسرات والفوائد الصحية المثيرة التى تتمتع بها جميعا قد يحتار البعض، خاصة أصحاب الميزانيات المحدودة، عند اختيار نوع معين من المكسرات لشرائه.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد المثبتة علميا للفستق، وذلك حسبما نشر بالموقع الهندى "stylecraze"، وتشمل:

1. الفستق يساهم فى خفض الكولسترول الضار ومكافحة أمراض القلب.

>2. يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات نظرا لغناه بفيتامين "أ" و"هـ" .

>3. تناول كوب صغير من الفستق يمد جسمك بـ 60% من احتياجك اليومى من الفوسفور، وهو ما يمنع الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

>4. غنى بفيتامين "ب6" الذى يرفع نسبة الهيموجلوبين بالدم، وبالتالى الحد من الأنيميا وتعزيز طاقة الجسم.

>5. يحد من الإصابة بالضمور البقعى المرتبط بتقدم العمر، وبالتالى تقليل فرص الإصابة بالعمى.

>6. الفستق له فوائد رائعة فى تعزيز صحة الجهاز العصبى وتحسين وظائفه.

>7. يقوى المناعة ويقاوم الأمراض نظرا لغناه بفيتامين "ب6".

>8. يساهم الفستق فى تعزيز صحة المخ والبشرة وغدد الجسم .

>9. يتمتع بخواص رائعة مضادة للشيخوخة تعمل على تأخيرها.

>10. الفستق له خواص معروفة فى تحسين القدرة الجنسية للرجال والحد من فرص الإصابة بالضعف الجنسى.

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