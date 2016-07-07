لو محتار بين المكسرات.. 10 حقائق علمية ترجح كفة الفستق

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد المثبتة علميا للفستق، وذلك حسبما نشر بالموقع الهندى "stylecraze"، وتشمل:
1. الفستق يساهم فى خفض الكولسترول الضار ومكافحة أمراض القلب.
>2. يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات نظرا لغناه بفيتامين "أ" و"هـ" .
>3. تناول كوب صغير من الفستق يمد جسمك بـ 60% من احتياجك اليومى من الفوسفور، وهو ما يمنع الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.
>4. غنى بفيتامين "ب6" الذى يرفع نسبة الهيموجلوبين بالدم، وبالتالى الحد من الأنيميا وتعزيز طاقة الجسم.
>5. يحد من الإصابة بالضمور البقعى المرتبط بتقدم العمر، وبالتالى تقليل فرص الإصابة بالعمى.
>6. الفستق له فوائد رائعة فى تعزيز صحة الجهاز العصبى وتحسين وظائفه.
>7. يقوى المناعة ويقاوم الأمراض نظرا لغناه بفيتامين "ب6".
>8. يساهم الفستق فى تعزيز صحة المخ والبشرة وغدد الجسم .
>9. يتمتع بخواص رائعة مضادة للشيخوخة تعمل على تأخيرها.
>10. الفستق له خواص معروفة فى تحسين القدرة الجنسية للرجال والحد من فرص الإصابة بالضعف الجنسى.
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