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ارتفاع حصيلة قتلى تفجير الـ«كرادة» إلى 292 عراقيًا

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ارتفاع حصيلة قتلى تفجير الـ«كرادة» إلى 292 عراقيًا ارتفاع حصيلة قتلى تفجير الـ«كرادة» إلى 292 عراقيًا

تفجير الكرادة بالعراق -أرشيفية

أعلنت وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة تفجير الكرادة الدامي والذي تبناه تنظيم داعش إلى 292 بينهم 177 غير واضحي المعالم.

وبحسب “فرانس برس” قالت الوزيرة في بيان وزعه مكتبها الإعلامي إن “عدد الشهداء بلغ 115 شهيدًا تم تسليمهم إلى ذويهم وهناك 177 شهيدًا غير واضحي المعالم سيتم مطابقة التحاليل مع ذويهم لغرض تسليم جثامينهم إلى أهاليهم”.

وأضافت حمود أن “الوزارة أوعزت لدائرة الطب العدلي بالدوام الرسمي طيلة فترة العيد وكذلك أيام العطل لتذليل المعوقات التي يواجهها المواطنين خلال مراجعتهم لمؤسساتنا”.

ودعت “أهالي الضحايا لمراجعة الطب العدلي لإجراء فحوصات الدي ان اي”.

وأضحت وزيرة الصحة أن  ”عدد الجرحى بلغ 200 جريح معظمهم تماثل للشفاء ولم يبق سوى 23 راقدين في مستشفيات وزارة الصحة”.

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