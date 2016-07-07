صراع الصفقات – نايجولان يفسد خطط تشيلسي

أعلن راديا نايجولان نجم نادي روما استمراره مع الفريق الإيطالي، رافضا الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي المهتم بخدماته.

أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي حاول ضم نايجولان لوسط ملعبه ليشارك نمنيا ماتيتش وسيسك فابريجاس أعباء الدفاع عن ألوان الزرق.

لكن اللاعب صاحب الـ28 عاما صرح "بعد مفاوضات عدة اجتمعت مع رئيس مدير روما واتفقنا على بقائي مع الفريق".

وتابع "أنا سعيد في روما".

روما تمسك باللاعب حتى لا يعاني الفريق في الموسم المقبل من نقص في الصفوف إذ رحل منذ أسابيع ميرليام بيانتش إلى يوفنتوس.

وتشيلسي الآن يبحث في مكان أخر عن لاعب وسط يجعل الفريق يستعيد لقب بطل الدوري الإنجليزي بعدما اقتنصه ليستر سيتي.