صراع الصفقات – سكاي: بوجبا يفضل مدريد على يونايتد

رغم أن مانشستر يونايتد قدم العرض الأعلى ماليا ليوفنتوس ولنجمه بول بوجبا، لكن الأخير يفضل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف عن الذهاب إلى إنجلترا.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن بوجبا كون قناعاته بعد حديث مع زين الدين زيدان المدير الفني ريال مدريد الذي أوضح له خططه وكيف سيبني الفريق حوله ويمنحه القميص رقم 5 في الميرنجي.

القميص رقم 5 في ريال مدريد تميز بأن زين الدين زيدان أيقونة الكرة الفرنسية والمدير الفني الحالي للميرنجي ارتداه مع الفريق الملكي قبل الاعتزال.

ولهذا يفضل بوجبا الانتقال إلى ريال مدريد عن يونايتد المهتم بخدماته بناء على طلب من مديره الفني جوزيه مورينيو.

يونايتد مستعد لدفع 120 مليون يورو لقنص اللاعب مع 20 مليون يورو لوكيل أعماله مينو رايولا و13 مليون استرليني سنويا كراتب لبوجبا.

ريال مدريد لم يقدم عرضا رسميا لبوجبا صاحب الـ23 عاما بعد وإن كانت التقارير الإسبانية تشير إلى أن عرضه في حدود 100 مليون يورو.