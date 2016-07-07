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بالفيديو.. رجال يرتدون بدل راقصات فى افتتاح محل كشرى بالسويس

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بالفيديو.. رجال يرتدون بدل راقصات فى افتتاح محل كشرى بالسويس بالفيديو.. رجال يرتدون بدل راقصات فى افتتاح محل كشرى بالسويس
شهدت محافظة السويس حالة من الغضب بين المواطنين عقب انتشار فيديوهات وصور تكشف إقامة مهرجان بأحد شوارع السويس، لافتتاح مطعم كشرى، أحضر أصحابه رجالا يرتدون زى الراقصات ويرقصون فوق المسرح بطرق مخلة.

وأكد مصدر أمنى بشرطة الآداب بالسويس، أن هؤلاء الراقصين لم يحصلوا على تصريح والتحريات تأكد أنهم من خارج السويس.


>رجال يرتدون بدل راقصات فى افتتاح محل كشرى بالسويس by youm7

وانتقد المواطنون بالسويس ما قام به الراقصون الرجال من ارتداء ملابس الراقصات والإشارة بإشارات غير لائقة يظهرها الفيديو والصور. ويكشف الفيديو للمهرجان، تقديم الراقصين أكثر من فقرة والإشارة بإشارات شاذة خلال الرقص فوق المسرح.

وأكد محمد صبرى - شاهد عيان - أننا شاهدنا بالفعل راقصين من المفترض أنهم رجال ولكن الحقيقة أنهم ليسوا رجال والذين لم يكتفوا بارتداء ملابس الراقصات بل قاموا بإشارات شاذة ما أثار غضب الجميع.

الراقصون في مهرجان السويس (1)
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أحد الرجال يرتدى بدلة رقص

الراقصون في مهرجان السويس (2)
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رجال يرتدون بدل رقص فى المهرجان

الراقصون في مهرجان السويس (3)
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الراقصون فى مهرجان السويس


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