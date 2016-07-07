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حاتم عمور وفهد الكبيسي في "ديو" "طرتي عليتي"

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الخميس 07-07-2016 09:30

يستعد النجم المغربي حاتم عمور والفنان القطري فهد الكبيسي  لإطلاق أغنية جديدة تجمعهما معاً، تحت عنوان "طرتي-عليتي"، وهي أغنية على شكل "ديو" سيجمع الفنانين معاً لأول مرة بعدما تمّ التخطيط لهذا العمل منذ مدة طويلة.

كتب الكلمات محمود برحيل ولحنها محمد نبال، أما التوزيع الموسيقي فتولى مهمته جلال الحمداوي، وسيتم تصويرها على طريقة "الفيديو الكليب" في قطر تحت إدارة المخرج حسن الكورفتي.

يذكر، أن آخر أعمال حاتم الأخيرة أغنية " الأول " ،  التي حققت نسبة مشاهدة عالية وصلت  عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب أكثر من 20 مليون مشاهدة .

 

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