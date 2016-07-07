بورصة أفلام العيد: محمد أمام ينافس السقا وياسمين عبد العزيز تتراجع

شهد اليوم الأول لعيد الفطر، مفاجآت كبرى بدور العرض السينمائي، بعدما انحصرت المنافسة على صدارة قائمة الإيرادات بين النجم الكوميدي محمد أمام بفيلمه "جحيم في الهند" والفنان أحمد السقا مع كوكبة من النجوم في فيلم "من 30 سنة"، بينما ابتعدت نجمة الأعياد ياسمين عبد العزيز وفيلمها "أبو شنب" بفارق كبير للمركز الثالث، وفشلت الراقصة صوفينار في خطف الأنظار، تاركة المركز الأخير للكوميديان سامح حسين وفيلمه "عسل أبيض".

التوقعات كلها كانت تصب لصالح النجمة ياسمين عبد العزيز باعتبارها تخصص في تحقيق الأرقام القياسية بموسم الأعياد، وتوقع البعض أن تحقق "خلطة السبكي" المفاجأة المعتادة وتصعد الراقصة صوفينار للقمة، ولكن المفاجأة الكبرى أن النجم الشاب محمد أمام حقق رقماً قياسياً غير مسبوق بعدما تخطت ايرادات اليوم الأول 3.5 مليون جنيه وفقاً لتأكيد رسمي منه، بينما أكدت مصادر من غرفة صناعة السينما أن الرقم المذكور أعلى من الحقيقة بقليل، وأن الرقم المذكور دمج إيراد ليلة وقفة العيد وأول أيام العيد معاً.

البيانات "شبه الرسمية" أكدت أن معركة ليلة الوقفة كانت محسومة لصالح فيلم "من 30 سنة" للنجم أحمد السقا الذي حصد 650 ألف جنيه في أول عرض، وتجاوزت الايرادات حاجز الثلاثة ملايين بنهاية اليوم الأول للعيد، ليحتل المركز الثاني بقائمة إجمالي الإيرادات، وفي المركز الثالث تستقر النجمة ياسمين عبد العزيز بفيلمها المنتظر "أبو شنب" فرغم حضورها العرض الجماهيري الأول ، لم تتمكن من تجاوز حاجز 58.261 جنيها فقط، وخرجت من منافسة أول أيام العيد تقريباً، حيث كانت اختياراً إجبارياً لمن ذهب لقاعات العرض و لم يستطع مشاهدة "جحيم في الهند" أو "من 30 سنة".

أرقام إيرادات بقية أفلام العيد جاءت مخيبة جداً لشركات الانتاج، حيث حقق فيلم "30 يوم في العز" للراقصة صوفينار أقل من 14 ألفا، وتذيل القائمة فيلم "عسل أبيض" بـ5،990 آلاف جنيه، وسوف يتم عرض فيلم "حارتي في بارتي" اليوم للمرة الأولى، بينما ودع فيلم "سطو مثلث" المنافسة فجأة بعدما فشل في حجز قاعات للعرض وتقرر تأجيل عرضه لنهاية يوليو الجاري.

الأرقام قابلة للتغيير بشدة في الأيام القليلة القادمة، خاصة إذا تعرض أحد الأفلام المنافسة للقرصنة كما حدث بموسم أفلام الربيع عندما تهاوت إيرادات فيلم "حسن وبقلظ" للنجم علي ربيع بعد تسريب نسخة عالية الجودة بواسطة شركة منافسة، علماً بأن كل البيانات المتعلقة بشباك التذاكر في مصر غير رسمية وتصدر عن شركات الإنتاج والتوزيع، بينما تقدم غرفة صناعة السينما "تقديرات" غير مؤكدة.

من يحتل الصدارة محمد أمام ونجوم مسرح مصر أم السقا ونجوم السينما الكبار منى زكي وميرفت أمين وشريف منير ونور اللبنانية؟