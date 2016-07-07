هيفاء حسين:عمليات التجميل أسرع طريق للوصول إلى قلب الرجل

تستوقف «سيدتي» أسبوعياً في زاوية «لقاء إكسبرس» نجماً أو نجمة بأسئلة تتّسم بالسرعة تقابلها إجابات سريعة منه (منها)، نتعرّف من خلالها وبوقت وجيز على طريقة تفكيره (تفكيرها) في العديد من الأمور الحياتية. وفي هذا العدد، نكتشف الوجه الآخر للنجمة هيفاء حسين التي تأخذنا بتصريحاتها السريعة في رحلة إلى داخلها لنتعرّف إلى شخصيتها ونظرتها إلى الحياة:

1- ما هي الأمور التي تحبّين أن تنجزيها بسرعة فائقة؟

بالنسبة لأموري الشخصية، كل ما يستدعي أن أنجزه بسرعة لا أحب تأجيله. أما الأمور التي تحتاج إلى تأنٍ، فأنا أستغرق وقتاً طويلاً في التفكير فيها، وخاصة في الأمور الفنية، حيث أتأنى كثيراً في اختيار النص الجيد وأدقق في طاقم وتفاصيل العمل حتى لا أندم بعد ذلك.

2 -ما هو أسرع طريق للوصول إلى الشهرة؟

الموهبة بالدرجة الأولى، ويجب أن يكون الفنان صادقاً في المجال الذي يعمل فيه ولا يكون دخيلاً على الفن كما يحصل في الوقت الراهن.

3 -هل تتأنّين في اتخاذ القرارات المصيرية أم تتسرّعين وتندمين بعدها؟

لا، أنا أتأنى كثيراً حتى لا أندم.

4 -ما هي الأغنية أو العمل الفني الذي حقّقت على أثره نجاحاً سريعاً؟

يعتبر مسلسل "نيران" العمل الأول، وكان بمثابة بطاقة تعريف للفنانة هيفاء حسين، حيث أحب الناس شخصية "مريم" التي برزت في العمل الأول لي في مشواري الفني، كذلك مسلسل "حكم البشر" في عام 2002، إضافة إلى مسلسل "اللقيطة" 2005.

5- هل تؤمنين بالنجومية السريعة التي يحقّقها الفنانون؟

بالتأكيد في حال كانت تلك النجومية مبنية على الموهبة، أما إذا كانت مبنية على الاستعراض بعمليات التجميل واستعراض الأجساد فلا أؤمن بها.

6 -هل أنت سريعة الغضب والانفعال؟

نعم، ولكن في الفترة الأخيرة أحاول جاهدة أن أخفّف من انفعالي.

7 -ما هي أسرع طريقة برأيك للحصول على الثروة؟

الأمر عبارة عن أرزاق، وأنا أؤمن بمقولة: "لو تجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش"، ولا شيء يأتي في يوم وليلة، وعلى الإنسان أن يسعى ويتأنى ويستخدم ذكاءه حتى يصنع ثروة.

8- ما هو أسرع طريق للوصول إلى قلب الرجل؟

قالت ضاحكة: عمليات التجميل، ثم قالت: طبعاً احترام خصوصية الرجل وكيانه ووجوده وفكره.

9- هل تنفقين بسرعة ما تجنينه من مال أم تتأنّين في الصرف؟

في التسوّق لا يوجد أي تأنٍ، أما في الحالات الأخرى فأتأنّى في الصرف حتى أؤمّن احتياجات عائلتي.

10- هل أنت ممّن يقودون السيارة بسرعة فائقة؟

أنا مسرعة قليلاً، ولكن مع أنظمة دولة الإمارات أصبحت أتأنى، وذلك لصرامة القوانين، وأنا أشعر براحة تجاه تلك القوانين التي تصب في مصلحتنا ولحمايتنا.

11- كيف تختصرين مفهوم الصداقة بعبارات سريعة؟

الصداقة ليس لها شبيه، ولكن في وقتنا الحالي للأسف أصبحت المصلحة فوق كل شيء، ومن الصعب إيجاد الصديق الصادق.

12- هل سبق أن وقعت في الحب بسرعة؟

بصراحة مشاعرنا لا نستطيع أن نملكها أو نتحكم فيها، ولكن عندما ارتبطت تأنيت كثيراً في العلاقة قبل أن تتوج بالزواج.

13- هل تنظرين إلى المرآة بسرعة أم يأخذ هذا الأمر منك وقتاً محدّداً؟

في الروتين اليومي لا أطيل النظر في المرآة. أما في حفلات الزواج والمهرجانات، فآخذ وقتي حتى تكون إطلالتي جميلة.

14- كلمة سريعة لمن توجّهينها؟

أحب أن أوجّه كلمة للمتابعين لي أقول فيها: إن هيفاء ستظلّ هيفاء كما عهدها الجميع. .