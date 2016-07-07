وزارة الصحة العراقية: ارتفاع حصيلة تفجير الكرادة لـ 292 قتيلا

أعلنت وزير الصحة العراقية عديلة حمود الخميس ارتفاع حصيلة تفجير الكرادة الدامى والذى تبناه تنظيم داعش إلى 292 بينهم 177 غير واضحى المعالم.

وقال الوزير فى بيان وزعه مكتبه الاعلامى أن "عدد الشهداء بلغ 115 شهيدا تم تسليمهم إلى ذويهم وهناك 177 شهيدا غير واضحى المعالم سيتم مطابقة التحاليل مع ذويهم لغرض تسليم جثامينهم إلى أهاليهم".

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