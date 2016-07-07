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مسئول ليبي: فتح تحقيق لتحديد ظروف تفجير قاعة الركاب بمطار بنى وليد

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مسئول ليبي: فتح تحقيق لتحديد ظروف تفجير قاعة الركاب بمطار بنى وليد مسئول ليبي: فتح تحقيق لتحديد ظروف تفجير قاعة الركاب بمطار بنى وليد
أكد مدير مطار بنى وليد وقوع انفجار ضخم استهدف قاعة الركاب بالمطار، اليوم الخميس، مؤكدا أن الانفجار خلف أضرارا مادية بقاعة الركاب دون وقوع ضحايا، متهما عناصر وصفها بـ "الخارجين عن القانون" بالضلوع فى الحادث.

وقال مدير مطار بنى وليد عيسى امطبيخ لموقع " بوابة الوسط" الليبى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ظروف الانفجار.

ولم يستبعد مصدر محلّى أن يكون تنظيم داعش الهاربة من مدينة سرت تقف خلف تفجير مطار بنى وليد.

- مصادر ليبية تؤكد: عناصر إرهابية وراء تفجير مطار بنى وليد.. ولا ضحايا حتى الآن

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