وكيل البرلمان للنواب: أؤيد عودة بث الجلسات.. وقدموا طلبات لحسم الأمر

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه مع الفريق الذى يطالب بعودة البث المباشر لجلسات البرلمان، مطالباً النواب بتقديم طلبات لمناقشة الأمر وحسمه، مضيفا فى تعليقه على ما قاله ائتلاف "دعم مصر " فى بيانه بشأن أن هيئة المكتب هى صاحبة القرار، قائلاً: "غير صحيح، البرلمان هو صاحب القرار، وليس هيئة المكتب وحدها".

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ"اليوم السابع" ردا على سؤال بشأن أن هناك طلبات موجودة بالفعل بشأن ذلك الأمر، قائلا: "إذن ستناقش، وسيتخذ البرلمان قراره".

وبشأن السيجال الذى ظهر فى بيانات ائتلاف دعم مصر، وتكتل "25-30" البرلمانى، قال سليمان وهدان، أن ذلك ظاهرة صحية، موضحاً: " تلك هى الحياة السياسية، أن يكون هناك فريق مؤيد وفريق معارض، وهذا شئ محمود من شأنه إثراء الحياة البرلمانية تحت القبة".

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