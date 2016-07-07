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الاسترليني يعاود الارتفاع فوق 1.30 دولار

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الاسترليني يعاود الارتفاع فوق 1.30 دولار الاسترليني يعاود الارتفاع فوق 1.30 دولار

ارشيفية

عاد الجنيه الاسترليني، إلى الارتفاع فوق مستوى 1.30 دولار اليوم الخميس، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد انتعاش بسيط في الإقبال على المخاطرة على الرغم من بقاء التوقعات القاتمة بشأن قيمة العملة البريطانية بعد تصويت البلاد لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ومع ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية، تراجع الطلب على الين كملاذ آمن وتجاوز الدولار الاسترالي المرتبط بالنمو آثار خفض توقعات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز.

وارتفع الاسترليني 0.9 بالمئة أمام الدولار إلى 1.3044 دولار، بعد أن انزلق لأدنى مستوى في 31 عاما عند 1.2798 دولار يوم الأربعاء، وفقًا لـ”رويترز”.

وانخفضت قيمة العملة البريطانية بنسبة تفوق 14 بالمئة، منذ إعلان نتيجة التصويت المؤيد للانسحاب من الاتحاد مع توقع بعض المحللين استمرار انخفاض العملة البريطانية إلى 1.20 دولار في الأشهر القادمة مع استعداد بنك إنجلترا المركزي لتيسير السياسة النقدية.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة أمام الين إلى 100.97 ين، ليظل فوق أدنى مستوى له والذي بلغ 99 ينا في الرابع والعشرين من يونيو حزيران بعد يوم من التصويت في الاستفتاء البريطاني.

وانخفض الدولار الاسترالي إلى 0.7467 دولار أمريكي بعد أن خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها للتصنيف الائتماني لاستراليا إلى سلبي من مستقر، لكن العملة عوضت خسائرها وبلغ سعر تداولها 0.7518 دولار أمريكي دون تغير يذكر خلال اليوم مقارنة بالإغلاق السابق.

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