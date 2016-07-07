بالصور.. وزيرا الدفاع والداخلية يزوران مصابى الجيش والشرطة بالمستشفيات العسكرية

زار الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الخميس، عدد من المصابين من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والشرطة المدنية من الذين يخضعون حالياً لتلقى العلاج بمستشفيات القوات المسلحة .

وهنأ القائد العام، بحسب بيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، رجال القوات المسلحة والشرطة بحلول عيد الفطر المبارك داعياً الله أن يعيده عليهم وعلى أسرهم بموفور الصحة والعطاء، مؤكداً أن أبناء مصر يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم نبت مخلص من نسيج الشعب المصرى العريق يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن مصرنا الغالية ويضربون كل يوم المثل فى البطولة والتضحية وإنكار الذات .

وأوصى القائد العام بضرورة توفير أقصى سبل الرعاية الصحية لكافة المصابين بالمستشفيات العسكرية، معربًا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة لإستكمال مهامهم فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته .

من جانبه، أشاد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات في سبيل رفعة مصر وإستقرارها، متمنيًا الشفاء العاجل لأبطال سجلوا بتضحياتهم أروع الأمثال للبطولة والفداء .

من جانبهم، أكد المصابون من رجال القوات المسلحة والشرطة أنهم فداء لمصر وأن ما يحدث من مواجهات قوية ضد الإرهاب وتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات هو تأكيد على عزيمة وإصرار الشعب المصرى على حماية كل شبر من أرض مصر .

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية .