الداخلية: نفتش جميع المراكب النيلية للتأكد من تراخيصها تجنبا للحوادث

قال اللواء حامد العقيلى مدير الإدارة العامة للبيئة والمسطحات المائية، إن الإدارة على أهبة الاستعداد ورفعت من كفاءة خدماتها لمشاركة المصريين فى الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونفتش كافة المراكب النيلية والوحدات النيلية المتحركة والثابتة، للتأكد من صلاحيتها ومن تراخيص الملاحة الحاصلة عليها .

وأضف العقيلى فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه سيتوجه إلى مدينة القناطر الخيرية لمتابعة حركة تدفق المراكب واللانشات النيلية من القاهرة إلى أسوان والتى تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين، للتأكد من أن عدد الركاب لا يزيد على العدد المصرح به، موضحا أنه قبل تحرك المركب من المرسى يصل للإدارة إخطار بتحركها وعدد حمولتها ورخصة قائديها .

وأشار إلى أن الإدارة تفتش جيدا المراكب للتأكد من وجود جواكت النجاة بالعدد الكافى وطفايات الحرائق، لكى يتم التعامل مع المواقف المخالفة أثناء سيرها، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من وجود ميكانيكى بحرى بالمراكب الكبيرة حتى لا تحدث حالات ذعر فى حال تعطلها.

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