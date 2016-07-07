"سايبم" الإيطالية تنتزع عقود بـ1.7 مليار دولار أبرزها تطوير 6 آبار فى حقل ظهر

اقتنصت شركة "سايبم" ذراع عملاق النفط العالمى إينى الإيطالية، للهندسة والإنشاءات، عقود تنفيذ أعمال الهندسة والإنشاء بقيمة إجمالية 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، أبرزها عقد لتطوير حقل ظهر فى المياه المصرية.

وأعلنت سايبم فى بيان لها بالإنجليزية والإيطالية، أنها ستقوم بموجب العقد الذى حصلت عليه من شركة بتروبل، الشريك المصرى لإينى الإيطالية، بتركيب خطوط أنابيب نقل الغاز وتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات والتركيب فى 6 آبار وخطوط النقل فى 1700 متر من المياه.

وقالت الشركة إنه سيتم بدء العمل خلال الشهر الجارى، ومن المستهدف إنجازه قبل نهاية 2017 لوضع الحقل على خريطة الإنتاج.

وقال ستيفانو تساو الرئيس التنفيذى لشركى "سايبم": "سنحشد أسطول من السفن (البوارج) مزود بقدرات وتكنولوجيا الجيل الجيل، وسنستغل خبرتنا المحققة وتواجدنا المكثف فى المنطقة، حتى يضمن عملائنا تحقيق أهدافهم".

وتواصل شركة إينى تنفيذ البرنامج الزمنى المحدد لأعمال تنمية مشروع حقل ظهر، فى منطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط، إذ يقدر ما تم تنفيذه من أعمال حفر فى المرحلة الأولى للمشروع بحوالى 70%.

وتشمل المرحلة الأولى لتنمية حقل ظهر حفر 6 آبار باستثمارات 4 مليارات دولار من إجمالى استثمارات المشروع ككل البالغة 12 مليار دولار وتصل إلى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

وتقدر احتياطيات حقل ظهر بـ30 تريليون قدم مكعب من الغاز بما يعادل 5.5 مليار برميل من النفط المكافىء، ومن المخطط دخول الحقل على خريطة الانتاج بنهاية عام 2017 بمعدل مليار قدم مكعب من الغاز يوميا تتزايد لـ2.7 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية عام 2019.

- "إينى الإيطالية" تواصل التزامها بتنفيذ البرنامج الزمنى لحقل ظهر.. تنفذ 70% من أعمال حفر آبار المرحلة الأولى للمشروع فى 6 شهور.. 45 يوما استغرقها الحفار فى البئر الرابعة