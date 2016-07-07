بالصور.. رجال يرتدون بدل راقصات فى افتتاح محل كشرى بالسويس

شهدت محافظة السويس حالة من الغضب بين المواطنين عقب انتشار فيديوهات وصور تكشف إقامة مهرجان بأحد شوارع السويس، لافتتاح مطعم كشرى، أحضر أصحابه رجالا يرتدون زى الراقصات ويرقصون فوق المسرح بطرق مخلة.

وأكد مصدر أمنى بشرطة الآداب بالسويس، أن هؤلاء الراقصين لم يحصلوا على تصريح والتحريات تأكد أنهم من خارج السويس.

وانتقد المواطنون بالسويس ما قام به الراقصون الرجال من ارتداء ملابس الراقصات والإشارة بإشارات غير لائقة يظهرها الفيديو والصور. ويكشف الفيديو للمهرجان، تقديم الراقصين أكثر من فقرة والإشارة بإشارات شاذة خلال الرقص فوق المسرح.

وأكد محمد صبرى - شاهد عيان - أننا شاهدنا بالفعل راقصين من المفترض أنهم رجال ولكن الحقيقة أنهم ليسوا رجال والذين لم يكتفوا بارتداء ملابس الراقصات بل قاموا بإشارات شاذة ما أثار غضب الجميع.



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أحد الرجال يرتدى بدلة رقص



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رجال يرتدون بدل رقص فى المهرجان



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الراقصون فى مهرجان السويس

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