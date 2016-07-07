أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزارة الصحة العراقية: ارتفاع حصيلة تفجير الكرادة لـ 281 قتيلا

Google+ Print
وزارة الصحة العراقية: ارتفاع حصيلة تفجير الكرادة لـ 281 قتيلا وزارة الصحة العراقية: ارتفاع حصيلة تفجير الكرادة لـ 281 قتيلا
قالت وزارة الصحة العراقية فى بيان الخميس، إن حصيلة قتلى التفجير الانتحارى الضخم الذى وقع فى بغداد مطلع الأسبوع ارتفع إلى 281 قتيلا.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم وهو أكثر الهجمات دموية فى بغداد منذ الغزو الذى قادته الولايات المتحدة فى 2003.

وكانت شاحنة ملغومة قد انفجرت فى شارع تجارى ضخم فى حى الكرادة الذى تسكنه أغلبية شيعية فى وسط بغداد. وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء الماضى أن عدد القتلى 250 قتيلا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365