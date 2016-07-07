وزارة الصحة العراقية: ارتفاع حصيلة تفجير الكرادة لـ 281 قتيلا

قالت وزارة الصحة العراقية فى بيان الخميس، إن حصيلة قتلى التفجير الانتحارى الضخم الذى وقع فى بغداد مطلع الأسبوع ارتفع إلى 281 قتيلا.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم وهو أكثر الهجمات دموية فى بغداد منذ الغزو الذى قادته الولايات المتحدة فى 2003.

وكانت شاحنة ملغومة قد انفجرت فى شارع تجارى ضخم فى حى الكرادة الذى تسكنه أغلبية شيعية فى وسط بغداد. وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء الماضى أن عدد القتلى 250 قتيلا.

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