رئيس البرلمان العربى مهنئا قوات التحالف فى اليمن بعيد الفطر: نقدر تضحياتكم

هنأ أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى قيادة وجنود قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بحلول عيد الفطر المبارك، مشيدا بجهود الجنود البواسل الذين يضحون بالغالى والنفيس، من أجل دعم الأشقاء فى اليمن وحماية حريتهم وشرعيتهم والدفاع عن الأمن القومى العربى والكرامة العربية.

وتوجه الجروان باسم الشعب العربي الكبير للجنود الأبطال وأسرهم وعائلاتهم الذين يدعمونهم ويؤازرونهم في مهمتهم الوطنية ، ببالغ الشكر والتقدير على ما يقدمونه من أجل الأمة العربية جمعاء ، مؤكدا أن كافة الشعب العربي يقدر تضحيات هؤلاء الجنود وأسرهم في مثل هذه الأيام الفضيلة.

وقال رئيس البرلمان العربي إننا إذ نحتفل في الوطن العربي والإسلامي بحلول عيد الفطر المبارك ، فإننا لا ننسى تضحيات قوات التحالف العربية في اليمن، متمنين لهم النصر والسلامة وأن يعودوا بعد إنهاء مهمتهم إلى بلادهم وأسرهم سالمين مأجورين بإذن الله.

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