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هنري: أتمنى عودة بوجبا للدوري الإنجليزي

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هنري: أتمنى عودة بوجبا للدوري الإنجليزي هنري: أتمنى عودة بوجبا للدوري الإنجليزي

أشاد تييري هنري نجم فرنسا السابق بمواطنه بول بوجبا، مشيرا إلى رغبته في رؤية اللاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وقال هنري لقناة سكاي سبورتس:"بوجبا قادر على أن يكون أحد أفضل لاعبي الوسط في التاريخ".

وأضاف "لديه المهارة للقيام بذلك، عليه فقط أن يركز فيما هو قادر على فعله".

وتابع "أتمنى عودته للدوري الإنجليزي، مازال لاعبا في يوفنتوس ولا أعتقد أن الأخير سيتركه بسهولة".

وكانت صحيفة دايلي ميل قد أكدت أن مانشستر يونايتد - الذي ترك بوجبا عام 2012 - مستعد لدفع 100 مليون جنيه إسترليني لاستعادة اللاعب من يوفنتوس.

ويستعد بوجبا مع فرنسا لمواجهة ألمانيا بطلة العالم الخميس في نصف نهائي يورو 2016.

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