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مقتل 14 عنصرا من "حزب الله" فى اشتباكات مع المعارضة السورية بالقلمون

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مقتل 14 عنصرا من "حزب الله" فى اشتباكات مع المعارضة السورية بالقلمون مقتل 14 عنصرا من "حزب الله" فى اشتباكات مع المعارضة السورية بالقلمون
أفادت مصادر بالمعارضة السورية الخميس، بمقتل 14 عنصرا من ميليشيات "حزب الله" اللبنانى خلال معارك بينهما فى جبال القلمون بريف دمشق.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن المصادر قولها أن قوات المعارضة حققت تقدماً فى القلمون الغربى فى ريف دمشق، حيث سيطرت على "حاجز الصفا" التابع لقوات النظام وميليشيات حزب الله اللبنانى بين منطقتى رنكوس ووادى بردى.

وأضافت أن أعدادا كبيرة من عناصر قوات الأسد وحزب الله سقطت خلال الاشتباكات.

يأتى ذلك فى إطار معركة أطلقتها المعارضة المسلحة للسيطرة على نقاط تتمركز فيها قوات النظام السورى وحزب الله فى سلسلة جبال القلمون الغربية، قرب الحدود مع لبنان.
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مصر 365

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