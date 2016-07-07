النيابة تكلف شرطة المسطحات بسرعة العثور على جثث 3باكستانيين غرقى مركب بولاق

كلفت نيابة وسط القاهرة الكلية، شرطة المسطحات المائية، بسرعة العثور على 3 جثث لباكستانيين من أسرة واحدة لقوا مصرعهم، أمس الأربعاء، أول أيام العيد، عقب غرق مركب كانوا يستقلونها بكورنيش النيل فى منطقة ماسبيرو.

وفى السياق ذاته، قرر المستشار محمد بكرى مدير نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، اليوم الخميس، حبس صاحب المركب الغارقة والسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ورود تحريات المباحث، فى واقعة مصرع 4 باكستانيين من أسرة واحدة.

ووجهت لهم النيابة تهم تسيير مركب نيلية بدون خط سير وترخيص والإهمال، وأمرت النيابة، فى وقت سابق، بتشكيل لجنة فنية من شرطة المسطحات المائية لإعداد تقرير حول السلامة الفنية للمركب الغارقة.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بسرعة التحريات حول الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة أحد الضحايا عقب التشريح .

حبس صاحب مركب وسائق بحادث غرق 4 باكستانيين فى النيل ببولاق