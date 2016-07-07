تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات المواطنين بمدينة العبور

قررت نيابة الخانكة الجزئية، تجديد حبس 5 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات من أسفل المنازل بمدينة العبور.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، من أهالى منطقة الشباب بتحفظهم على بعض الأشخاص، أثناء سرقة سيارة من أسفل أحد العمارات بالمنطقة، وتم إخطار اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث.

وبالانتقال والفحص تبين ضبط الأهالى "محمد.أ.ع" 18 عاما، و"السيد.ل.م" 18 عاما، و"أحمد.ع.ر" 17 عاما، و"تامر.أ.ع" 17 عاما، و"عبدالرحيم.ع" 18 عاما، عاطلين.

وبسؤال شهود الواقعة أقروا بمشاهدتهم للمتهمين أثناء قيامهم بسرقة السيارة رقم ص ط ط 764 من أسفل أحد العقارات، فضبطهم الأهالى واتصلوا بالشرطة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات من أسفل المنازل بأسلوب كسر الزجاج.

وبتطوير مناقشتهم تبين استقلالهم للسيارة رقم ب ن هـ 684 ملك المدعو "فرج.ر.ف." وباستدعائه أقر أنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة لعدم وجود توكيل ملكية للسيارة، تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام، برئاسة أمير ناصف وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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