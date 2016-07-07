محمد رمضان يدافع عن «الأسطورة» : حادثة «قميص النوم» ليست من ابتكارى

قال الممثل محمد رمضان أن ما يتعرض له من نقد واتهامات بترسيخ قيم العنف والبلطجة ليس سوى حقد من منافسيه وكارهيه، مشيرا إلى أن “غض البصر عن الإيجابيات والتركيز على السلبيات” لا يمكن وصفه سوى بالحقد.

وتساءل رمضان، خلال لقاءه مع الاعلامية نوران سلام ببرنامج بتوقيت مصر الذي يذاع على قناة “BBC عربي”، عن سر تركيز الإعلام والنقاد على بعض الأدوار التي قدمها خلال مسيرته وتناسيهم لأدوار آخرى مهمة كدور ضابط الشرطة الذي قدمه في فيلمه الآخير “شد أجزاء” أو قيامه بالمشاركه في حملة “لا للمخدرات”.

وعن تكرار حادثة “قميص النوم” على طريقة “الأسطورة”، قال رمضان أن هذه الحادثة موجودة في الشارع المصري والدراما منذ سنوات وليست من إبتكار الأسطورة.

وفيما يخص مسرحيته الجديدة قال رمضان أن ” اهلاً رمضان ” تناقش قضية اجتماعية بشكل كوميدي، وتناقش الاخلاق والقيم التي ضاعت بين الجديد الصاعد، الاحداث تدور حول قصر ويسكن فيه الطبقات المختلفة والاعمار المختلفة، والتي تمثل مصر بشكل رئيسي.

اما عن مسلسله “الاسطورة” قال رمضان كنت متوقع النجاح الذي حققه المسلسل قبل بداية الموسم الرمضاني، مؤكداً علي أنه كان ينافس فقط مسلسل “ابن حلال” الذي قام بتقديمه العام الماضي وليس أي عمل آخر على الرغم من قوة المنافسة هذا العام.

اما عن اسباب نجاح المسلسل قال رمضان، الموهبة شئ مهم بالتأكيد ولكن الاجتهاد هو سبب النجاح، لانه لا يمكن ان نقول “لكل موهوب نصيب” انما نقول “لكل مجتهد نصيب” فاهم شئ لابد ان يتوفر لدي النجم هو ان يكون مجتهد بالاضافة للموهبة والتريس وحسن الاختيار ولكن الاجتهاد في المقام الاول وهو سبب نجاح المسلسل الاخير.