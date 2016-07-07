أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محمد رمضان يدافع عن «الأسطورة» : حادثة «قميص النوم» ليست من ابتكارى

Google+ Print
محمد رمضان يدافع عن «الأسطورة» : حادثة «قميص النوم» ليست من ابتكارى محمد رمضان يدافع عن «الأسطورة» : حادثة «قميص النوم» ليست من ابتكارى

 

قال الممثل محمد رمضان أن ما يتعرض له من نقد واتهامات بترسيخ قيم العنف والبلطجة ليس سوى حقد من منافسيه وكارهيه، مشيرا إلى أن “غض البصر عن الإيجابيات والتركيز على السلبيات” لا يمكن وصفه سوى بالحقد.

وتساءل رمضان، خلال لقاءه مع الاعلامية نوران سلام ببرنامج بتوقيت الذي يذاع على قناة “BBC عربي”، عن سر تركيز الإعلام والنقاد على بعض الأدوار التي قدمها خلال مسيرته وتناسيهم لأدوار آخرى مهمة كدور ضابط الشرطة الذي قدمه في فيلمه الآخير “شد أجزاء” أو قيامه بالمشاركه في حملة “لا للمخدرات”.

وعن تكرار حادثة “قميص النوم” على طريقة “الأسطورة”، قال رمضان أن هذه الحادثة موجودة في الشارع المصري والدراما منذ سنوات وليست من إبتكار الأسطورة.

وفيما يخص مسرحيته الجديدة قال رمضان أن ” اهلاً رمضان ” تناقش قضية اجتماعية بشكل كوميدي، وتناقش الاخلاق والقيم التي ضاعت بين الجديد الصاعد، الاحداث تدور حول قصر ويسكن فيه الطبقات المختلفة والاعمار المختلفة، والتي تمثل مصر بشكل رئيسي.

اما عن مسلسله “الاسطورة” قال رمضان كنت متوقع النجاح الذي حققه المسلسل قبل بداية الموسم الرمضاني، مؤكداً علي أنه كان ينافس فقط مسلسل “ابن حلال” الذي قام بتقديمه العام الماضي وليس أي عمل آخر على الرغم من قوة المنافسة هذا العام.

اما عن اسباب نجاح المسلسل قال رمضان، الموهبة شئ مهم بالتأكيد ولكن الاجتهاد هو سبب النجاح، لانه لا يمكن ان نقول “لكل موهوب نصيب” انما نقول “لكل مجتهد نصيب” فاهم شئ لابد ان يتوفر لدي النجم هو ان يكون مجتهد بالاضافة للموهبة والتريس وحسن الاختيار ولكن الاجتهاد في المقام الاول وهو سبب نجاح المسلسل الاخير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا

مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا

لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر

لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام