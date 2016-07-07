وزير النقل: خدمة وراحة الراكب أولى اهتمامات الوزارة

وجه وزير النقل الدكتور جلال سعيد، قيادات هيئة السكك الحديدية بتوفير أماكن في رحلات العودة إلى القاهرة، وذلك بعد النجاح في توفير تذاكر قطارات الصعيد قبل عيد الفطر المبارك وحصول الركاب عليها في يسر وسهولة بالاضافة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تسهل عودة الركاب عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الوزير، في بيان صادر عنه اليوم، أن خدمة الراكب وراحته هي أولى اهتمامات الوزارة، مشيرا إلى أن هناك برنامجا إصلاحيا كبيرا للسكك الحديدية يشمل العربات والمحطات والمزلقانات.

وكان الوزير قد تابع توافر التذاكر قبل وأثناء العيد، واختفاء السوق السوداء والالتزام بتحديد عدد التذاكر لكل راكب والصرف بالرقم القومي والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات في مراقبة حركة حجز التذاكر والتأكد من عدم تسربها خارج القنوات الطبيعية .