“يوتيوب” يفرض سيطرته ويخطف “الهضبه”و”تامر”و”إليسا”و”هيفاء” من الفضائيات

كتب- مصطفى حمزة

يوما بعد يوم يؤكد موقع “يوتيوب” قدرته على تجاوز الدور الذى تأسست من أجله الفضائيات الغنائية، بل وتحوله إلى “حلبة المنافسه الأقوى” التى يسعى نجوم الأغنيه إليها، ليس فقط للترويج لأغانيهم، ولكن للتأكيد على جدارتهم بتصدر قمة الساحة من خلال معدلات المشاهدة.

ما يؤكد على ماسبق هو تسابق غالبية نجوم الأغنية على طرح او إعادة تقديم أعمالهم بمناسبة عيد الفطر،عبر صفحاتهم بالموقع الشهير الذى يتنامى دوره بقوة،وليس عبرالقنوات الغنائية، وبما فيها الخاصة بالشركات المنتجة.

ورغم أن “يوتيوب” كان ملعبا جديدا للصراع الدائر بين شركة “روتانا ” من جهة ،وعمرو دياب على الجانب الأخر ،عقب فسخه منفردا للتعاقد معها،و قيامه بطرح ألبومه “أحلى وأحلى “من خلال احدى شركات المحمول ،بالتعاون مع شركته الخاصة “ناى”.

مما دفع “روتانا” لحجب عرض الأغانى عبر الموقع الشهير لبعض الوقت،إلا إن ذلك لم يؤثر على قيام “الهضبه ” أول أيام عيد الفطر بطرح توزيعا جديدلأغنيته”معاك قلبي”،عبر القاة الخاصة بشركته “ناى” على موقع “يوتيوب”،بالأضا فة للترويج للنسخة الصيفية من الألبوم،وتتضمن توزيعات موسيقية جديدة لأغانيه، “رسمها”، و”أحلى وأحلى”، و”لا لا”.

كما شهد عيد الفطر قيام المطربة اللبنانية “كارول سماحه ” بطرح كليب أغنيتها “هيدا قدري” ،من خلال قناتها الشخصية بالموقع نفسه،وهى من كلماتها ، ألحان محمود عيد ،توزيع عمر صباغ ،وقامت بتصويرها في جنوب فرنسا مع المخرج الفرنسي تيري فيرن.

وروجت إليسا أغنيتها الجديدة “سهرنا باليل” عبر تطبيق “أنغامي”، وموقع “يوتيوب” ، والأغنية من كلمات ملاك عادل ،وألحان محمد يحيى.

وأطلق صابر الرباعي أحدث أغانيه “وقت الشدة” ،من ألحانه، كلمات ناصر الجيل، توزيع رفيق عاكف، ميكس ،وإنتاج المولى بروداكشن.

أحلام كذلك دخلت ساحة المنافسه ،وطرحت كليب أغنيتها “طلقة” ،من اخراج جو بو عيد،كلمات سمر البحرينية،الحان حمد القطان،توزيع زيد عادل، وتقول فيها”هذي نظره ولارصاصه/ صوبتني بربع ساعه/جننتني اذبحتني /ويل قلبي من ضياعه”

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وجائت وفاة والد آمال ماهر لتؤجل طرح أغنيتها ” إزاي فاتتني” أنها ستطرح الأغنية خلال أيام على قناة “مزيكا يوتيوب”، وهى من كلمات نادر عبد الله ،ألحان وليد سعد ،وتوزيع وليد شرابي.

راغب علامة قام من جهته بطرح برومو أغنيته الجديدة “شفتك اتلخبطت” بالتزامن مع عيد الفطر كهدية لجمهوره، وتم تصوير الأغنية في العاصمة الرومانية بوخارست، وهى من كلمات هاني الصغير ،ألحان محمود خيامي، وتوزيع محمد مصطفى

كما كرر تامر حسى الأمر نفسه بطرح برومو كليب احدث أغانيه “عمرى إبتدا” ،عبرقناة الشركة المتجه لألبومه على الموقع الشهير، وهى من كلمات سلامة على ، ألحان شريف بدر، وتوزيع تميم

وأعلن المطرب أحمد جمال عن طرح ثانى كليب له من ألبومه الأول “يلا نعيش” ،مساء اليوم الأربعاء 7يوليو عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب،وهى من كلمات محمد رفاعي ،ألحان عمرو مصطفى ،توزيع تميم.

وبنائا على رغبة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي،طرح تطبيق “أنغامى” أحدث أغنياتها “ما تيجي نرقص” من تأليف وتلحين عزيز الشافعى ،توزيع أمي محروس،وذلك للترويج للفيديو المتظر طرحه عبر “يوتيوب” خلال الأيام القادمة

هيفاء أختارت الأغنية بعد قيامها بعمل إستفتاء بينها وبين أغانى “مش عايزة سيرته”، و”أحلا وأهضم خبرية”،حيث حسم جمهورها الموقف لصالح “ماتيجى نرقص” من خلال التصويت الذى تم عبر موقع “تويتر.

من جانبها قامت المطربة ليلة وقفة العيد بطرح كليب أغنيتها المغربية “زوينه”عبر “يوتيوب”أيضا”،وهى من كلمات وألحان هيثم نبيل.