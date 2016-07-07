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حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم كمية من الحشيش وأقراص مخدرة فى شبرا الخيمة

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حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم كمية من الحشيش وأقراص مخدرة فى شبرا الخيمة حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم كمية من الحشيش وأقراص مخدرة فى شبرا الخيمة
أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى اليوم الخميس، بحبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من الحشيش والأقراص المخدرة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة برئاسة الرائد محمد سرحان ومعاونه النقيب مصطفى هاشم المراغى وبإشراف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بضبط كل من "أحمد ع م" 28 سنة عاطل و"محمود ش ف "24 سنة عاطل و"وليد ر إ" 26 سنة عاطل لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 280 جراما و160 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 950 جنيها و4 هواتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.


>حبس 4 عاطلين بعد ضبطهم بحوزتهم حشيش وهيروين فى شبرا الخيمة
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