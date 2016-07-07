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"المرور" يضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

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"المرور" يضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة "المرور" يضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة
نظمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى مرورية.

وتم شن حملات مرورية خلال 24 ساعة، وإجراء تحليل طبى لـ350 سائقًا، وإثبات تعاطى 32 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.


>المرور يضبط 448 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
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مصر 365

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