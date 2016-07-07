ضبط طباخ قتل ربة منزل واستولى على مصوغاتها الذهبية لخلاف مع زوجها بالطالبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على طباخ لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها الذهبية بالطالبية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية مع زوج المجنى عليها.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها بالطالبية.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين للعقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، أن المجنى عليها مصابة بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسدها.

وتوصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن طباخ ارتكب الجريمة بسبب خلاف مالى مع زوجها، حيث طرق باب الشقة، وفور فتح المجنى عليها دفعها للداخل، ثم سدد لها الطعنات بسكين، واستولى على مصوغاتها الذهبية وفر هاربا.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بارتكاب الواقعة، فتم إحالته الي النيابة للتحقيق.

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