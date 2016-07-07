لو بتدور على الطعم.. الكاجو يكسب المكسرات ويمنحك 10 فوائد رائعة

الوقاية خير من العلاج، وتعد الحمية الغذائية الصحية من أفضل الوسائل الطبيعية لمقاومة الأمراض، حيث يساهم تناول الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب فى منع حدوث العديد من الاضطرابات المرضية.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية للكاجو، وهو من أفضل الأطعمة الصحية، التى يُقبل بعض المصريين على شرائها خلال العيد، وذلك حسبما نشر بالموقع الهندى "stylecraze"، إذ نجح فى تحقيق المعادلة الصعبة، والجمع بين المذاق الرائع والفوائد الصحية العديدة، وتشمل:

1.يساهم الكاجو فى مكافحة الإصابة بالسرطان نظرا لأنه غنى بعنصر النحاس.

>2.الكاجو غنى بمضادات الأكسدة التى تقاوم الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

>3.الكاجو غنى بعنصر المغنسيوم، لذا فهو يساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع.

>4.يحتوى على تركيزات عالية من المعادن التى تساهم فى تعزيز صحة الشعر وتقليل فرص سقوطه.

>5. المغنيسيوم الموجود بالكاجو يساهم فى تعزيز صحة العظام ومقاومة الأمراض التى تصيبها.

>6.الكاجو يساهم فى تحسين صحة الأعصاب وتعزيز استرخاء العضلات والأوعية الدموية، ومقاومة الإصابة بالصداع النصفى.

>7.تناول كميات متوسطة من الكاجو بشكل منتظم يساهم فى مكافحة الإصابة بحصوات الكلى.

>8.الكاجو له خواص رائعة فى تعزيز الهضم ومنع الإصابة بالتطبل والانتفاخ.

>9.يساهم فى تكوين أسنان ولثة قوية لأنه غنى بالمغنيسيوم.

>10.مهم لتعزيز جودة النوم ومقاومة الإصابة بالأرق.

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