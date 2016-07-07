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بالصور.. ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحةخلال العيد بسوهاج

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أسفرت حملة لمديرية الصحه بسوهاج تواكبًا مع الأحتفال بعيد الفطر، من ضبط كميات من العصائر والمجمدات والكبد الفاسدة.
> وجاءت الحملة بالتعليمات الأتية: التوصية بإغلاق وإيقاف عدة كافتريات، غيرمرخصه والبعض منها به خطر داهم، على الصحة العامة، وذلك بموجب خطابات أُرسلت للأحياء.

ذلك و تم ضبط 157 لتر من العصائر، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي نظرًا لتصنيعها من فاكهة، تحتوى على فطريات وعفن.

وتم ضبط 53 كيلو فاكهة، بتلك الكافتريات تحتوى على فطريات وعفن، كانت مُعده فى طريقها لعمل العصير المقدم لجمهر المستهلكين.

تم ضبط13 كيلو لحم مفروم مجهول المصدر، وكبده متغيره فى الخواص الطبيعية ( متعفنة )، و 63 كيلو أيس كريم متغير خواصه الطبيعية، كما تم ضبط أدوات وأوانى وأوعية خاصة بالمطابخ يكسوها الصدأ، وعليها طبقة سوداء اللون، وعبوا ت غير نظيفة لشركات أخرى لتعبئة العصير بها.

تم إعدام تلك المضبوطات، تم تحرير76 محضرًا جنحه صحيه، لتلك الأماكن لعدم لاستيائفها اشتراطات النظافة الصحية، وعدم حصول المشتغلين بها على شهادات صحيه.

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