أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. إقبال على الرحلات النيلية بالقليوبية فى ثانى أيام العيد

Google+ Print
بالصور.. إقبال على الرحلات النيلية بالقليوبية فى ثانى أيام العيد بالصور.. إقبال على الرحلات النيلية بالقليوبية فى ثانى أيام العيد
سجلت الرحلات النيلية فى ثانى أيام العيد بالقناطر الخيرية، رقما قياسيا نتيجة إقبال الشباب على هذه الرحلات للاستمتاع بمياه النيل الصافية والتنزه فى حدائق القناطر والعودة للقاهرة، واستغل أصحاب اللنشات الصغيرة الإقبال ورفعوا ثمن الرحلة للضعف.

حضر الشباب على شكل مجموعات فيما ازدحمت الشوارع المؤدية لحدائق القناطر، نتيجة الإقبال على الدراجات والموتوسيكلات وركوب الخيل وهو ما أعطى شعورا بالازدحام، فيما توافدت آلاف الاسر والعائلات من ناحيتى الجيزة والمنوفية والقرى المجاورة بالقناطر وافترشوا المسطحات الخضراء حتى تحولت منطقة الشلالات لبلاج مفتوح ولم تسجل الأجهزة وغرف العمليات أى حتى الآن فى ثانى أيام العيد.

فيما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها لمواجهة حالات التحرش وسط الحدائق وتوفير الأمن للزوار، ومعظمهم من الشباب الذين رقصوا على الأغانى الشبابية وسط حالة من الصخب والضجيج نتيجة الأصوات العالية.

من جانبه تابع اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، غرفة العمليات المشكلة بالقناطر، وأكد أنه لم يحدث ما يعكر صفو الزوار فى ثانى أيام العيد، مضيفا أن القناطر بدأت تستعيد ثقة عشاقها فيها من جديد، وأن هذا ليس وليد صدفة وإنما جاء بعد استعادة الثقة بين المواطن وما شاهده وتابعه من تطوير ملحوظ بالحدائق وبتقديم الخدمات فى سهولة ويسر وتوفير جميع الخدمات.

وأكد المحاسب عبدالحكيم القاضى، أن مستشفى القناطر الخيرية لم تستقبل أية حالات طارئة باستثناء حالات إصابات طفيفة نتيجة اللهو واللعب بالحدائق لبعض الأطفال وقائدى الدراجات، مشيرا إلى أن القناطر سجلت حالة غرق واحدة فقط فى أول يوم للعيد كما تم إنقاذ 3 حالات أوشكت على الغرق خلال السباحة فى النيل.

أضاف القاضى أن حدائق المدينة تتميز بكونها منتجعا للغلابة ومحدودى الدخل، حيث لا تحتاج الأسر إلى أية ميزانية لزيارة المدينة، لأن المسطحات الخضراء مفتوحة للجميع، وأغلب الأسر والزوار يحضرون معهم احتياجاتهم وناشد الجميع بالحفاظ على المظهر الحضارى للقناطر، مشيرا إلى أن أجهزة المجلس ترفع أطنان من مخلفات القمامة وسط الحدائق ومن الشوارع المؤدية إليها، وأشار إلى أنه لم يحدث ما يعكر صفو الزائرين وتوقع أن يشهد ثالث أيام العيد زحاما شديدا.

فيما أكد اللواء هشام عبد الصمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية نجاح الخطة المرورية الموضوعة فى توفير السيولة المرورية المطلوبة للزوار فى أيام العيد، برغم أعداد الزوار الكبيرة، مشيرا إلى أنه تم حظر دخول النقل بكل أنواعه بمداخل المدينة كما تم تخصيص كل الكبارى على مداخل القناطر للمشاة فقط.

وفى بنها شهدت العديد من الشوارع زحاما شديدا وأهمها شارع الكورنيش وفريد ندا وسعد زغلول، وازدحمت أندية الكورنيش بالمئات من المواطنين، حيث استقبل كورنيش النيل بالمدينة 15 ألف زائر من قرى المدينة وأبناء المحافظات المجاورة واستمتعوا بكل أنواع المتعة والجمال على ضفاف النيل.

وصرح المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد، أن أعمال التطوير حققت نجاحاً كبيراً فى زيادة أعداد الزائرين وخاصة الأطفال الذين يتوافدون بالآلاف طوال أيام العيد على المتنزهات ومناطق الألعاب على الكورنيش وشهدت دور السينما ببنها وطوخ وشبرا إقبالا شديدا.

الرحلات النيلية بالقليوبية (1)
>

الموطنين وسط حدائق القناطر

الرحلات النيلية بالقليوبية (2)
>

مرسى للمراكب النيلية بالقناطر الخيرية

الرحلات النيلية بالقليوبية (3)
>

احد الرحلات النيلية اثناء قدومها للقناطر الخيرية


> بالصو.. القناطر الخيرية بالقليوبية تستقبل الآلاف فى أول أيام عيد ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة

نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة