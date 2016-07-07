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ملك الأردن يلتقى رئيس وزراء كندا على هامش الملتقى الاقتصادى

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ملك الأردن يلتقى رئيس وزراء كندا على هامش الملتقى الاقتصادى ملك الأردن يلتقى رئيس وزراء كندا على هامش الملتقى الاقتصادى
التقى الملك عبد الله الثانى ملك الأردن بجاستن ترودو رئيس وزراء كندا، وذلك على هامش مشاركته في الملتقى الاقتصادى فى صن فالى التابعة لولاية أيداهو الأمريكية.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى عبر موقع التدوين المصغر تويتر صورة من اللقاء الذى جمع بينهما، وعلق عليها "جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، خلال مشاركته فى الملتقى الاقتصادى فى صن فالي".


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